Son sens de la mélodie, ses textes et sa voix envoûtante touchent le public depuis quarante ans. Véronique Sanson est une artiste sensible et rebelle, une femme fragile pourtant indestructible, dont la vie tourmentée a nourri ses chansons. A travers les témoignages de ses proches et des archives inédites, les équipes d'"Un jour, un destin" racontent les séquences qui ont façonné le parcours intime et artistique de cette chanteuse populaire : sa première grande histoire d'amour avec Michel Berger, son départ brutal pour épouser Stephen Stills, sa vie américaine, ses regrets, ses excès et sa renaissance. A l'issue du documentaire, Véronique Sanson a accepté de revenir sur son parcours en se confiant à Laurent Delahousse.