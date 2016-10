France 2 21:00 bis 22:35 Drama Avis de mistral F 2014 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Adolescents parisiens pur jus, Léa, Adrien et leur petit frère Théo, sourd-muet de naissance, se rendent en Provence, chez leur grand-père Paul, un homme bourru qui aime la tranquillité. Alors que leur père vient de quitter le foyer, les enfants pensent qu'ils vont passer le pire été de leur vie. Le choc des générations est inévitable, mais finalement, tout ce petit monde finit par s'apprivoiser. Les anciens amis de Paul, ex-hippies des années 1970, contribuent à cette réconciliation en révélant une autre facette du patriarche, très peace and love. De son côté, Léa tombe amoureuse d'un gadjo beau parleur. La jeune fille pense avoir trouvé l'amour de sa vie... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jean Reno (Paul) Anna Galiena (Irène) Chloé Jouannet (Léa) Hugo Dessioux (Adrien) Aure Atika (Magali) Hugues Aufray (Elie) Charlotte de Turckheim (Laurette) Originaltitel: Avis de mistral Regie: Rose Bosch Drehbuch: Rose Bosch Kamera: Stephane Le Parc Altersempfehlung: ab 6