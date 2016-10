France 2 13:25 bis 14:11 Sonstiges 13h15, le dimanche... Verbatims 16:9 HDTV Merken Une création originale dont le scénario et les dialogues retranscrivent fidèlement une série d'entretiens menés par l'équipe du "13h15" avec les candidats de la primaire de la droite et du centre. Et avec un "Club de la presse" animé par Franz-Olivier Giesbert, Christophe Barbier et Anna Cabana. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Laurent Delahousse Gäste: Gäste: Carole Bouquet Originaltitel: 13h15, le dimanche

