France 2 17:40 bis 18:50 Sonstiges Meurtres au paradis Escale fatale GB, F 2013 16:9 HDTV Merken Aimee, une chanteuse de talent et grande amie de Camille, fait un malaise en plein spectacle et meurt à bord d'un bateau appartenant à Stephen Morrison et sa femme Eloise. Très vite, les enquêteurs apprennent qu'elle a été empoisonnée et que son appartement a été mis à sac. Aimee devait enregistrer un disque à Miami, ce qui avait causé une dispute avec Stephen. Par ailleurs, Eloise Morrison, également chanteuse, était très jalouse du talent de la victime. Camille est dévastée par la mort de son amie. Poole est déterminé à découvrir qui est l'auteur du meurtre, même s'il doit pour cela se disputer avec Patterson... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Danny John-Jules (Dwayne Myers) Sara Martins (Camille Bordey) Stephanie Beacham (Nicole Seymour) Tom Ward (Alex Seymour) Shaun Parkes (Paul Vincent) Emma Pierson (Anna Jones) Cherie Lunghi (Jayne Smith) Originaltitel: Death in Paradise Regie: Keith Boak Drehbuch: Jack Lothian