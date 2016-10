SWR 12:15 bis 13:45 Drama Ein Fall von Liebe D 2009 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der herzlose Staranwalt Florian Faber gewinnt einfach jeden Prozess und gefällt sich in der Rolle des kühlen, erfolgreichen Siegers. Als er bei einem schweren Autounfall beinahe umkommt, beginnt er sein Leben zu überdenken. Das kann die impulsive Journalistin Sarah Pohl, die ihn in ihren Artikeln immer wieder provoziert, kaum glauben. Wandelt sich ihr selbstgefälliger Lieblingsfeind tatsächlich zum "weißen Ritter", der für das Recht der kleinen Leute kämpft? Warum verzichtet Florian plötzlich auf sein fürstliches Honorar und vertritt die junge Witwe Elke Linde, die gegen eine große Immobilienfirma prozessiert? Sarahs hartnäckiges Misstrauen wird gründlich enttäuscht: Florian hat tatsächlich ein Herz. Und es schlägt sogar für sie. "Ein Fall von Liebe" erzählt die Geschichte eines erfolgsverwöhnten Staranwalts, dem gerade noch rechtzeitig bewusst wird, dass Geld nicht alles ist. In den Hauptrollen glänzen Francis Fulton-Smith und Mariella Ahrens. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Francis Fulton-Smith (Florian Faber) Mariella Ahrens (Sarah Pohl) Floriane Daniel (Elke Linde) Peter Kremer (Peter Braun) Vassily Kazakos (Jens Rigas) Susanne Bentzien (Gudrun Kramer) Stephan Korves (Mäuser) Originaltitel: Ein Fall von Liebe Regie: Jorgo Papavassiliou Drehbuch: Ulrich del Mestre Kamera: Yvonne Tratz Musik: Andreas Koslik Altersempfehlung: ab 6