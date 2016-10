SWR 12:15 bis 13:40 Komödie Einmal Toskana und zurück D 2008 20 40 60 80 100 Merken Nach vielen Jahren glücklicher Ehe haben Juliane und ihr Mann Max sich auseinandergelebt und stehen nun kurz vor der Scheidung. Eigentlich verstehen die beiden sich noch immer recht gut, doch als Max bei der Abiturfeier des gemeinsamen Sohnes mit seiner wesentlich jüngeren Freundin auftaucht, kommt es zu einem Eklat. Von ihrem Noch-Ehemann verärgert und enttäuscht, reist Juliane in die Toskana, wo sie den deutschen Olivenbauer Nikolaus kennenlernt. Vom ersten Moment an scheint es zwischen den beiden gewaltig zu funken. Dann aber taucht völlig überraschend Max in der Toskana auf - und plötzlich werden alte Gefühle wieder wach ... Mit "Einmal Toskana und zurück" hat Imogen Kimmel eine bezaubernde Romatikkomödie inszeniert. Vor der malerischen Kulisse Norditaliens erzählt der Film eine Geschichte von alten Beziehungen und neu erwachter Liebe. Die Hauptrollen spielen Sabine Postel (RB-"Tatort"), Peter Sattmann ("Ich heirate meine Frau") und der Liedermacher Konstantin Wecker ("Ein lasterhaftes Pärchen"). In weiteren Rollen sind Katja Weitzenböck ("Die Blüten der Sehnsucht") als verständnisvolle Geliebte, Sebastian Fischer als verliebter Sohn und Hans Peter Hallwachs ("Das Totenschiff") als deutscher Auswanderer in Italien zu sehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sabine Postel (Juliane Steigelmann) Peter Sattmann (Dr. Max Steigelmann) Konstantin Wecker (Nikolaus Schweiger) Katja Weitzenböck (Dr. Tanja Pechthold) Sebastian Fischer (Jonas Steigelmann) Jytte-Merle Böhrnsen (Fritzi Thaler) Ilona Schulz (Emilia) Originaltitel: Einmal Toskana und zurück Regie: Imogen Kimmel Drehbuch: Katrin Ammon Kamera: Guntram Franke Musik: Stephan Massimo Jauch Altersempfehlung: ab 6