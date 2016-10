MTV 18:00 bis 19:00 Dokusoap Catfish: The TV Show Kim & Matt USA 2012 Merken Nev und Max helfen Kim (25), die seit zehn Jahren mit ihrem besten Freund Matt eine Beziehung per Chat und Telefon führt. Kim hat einen festen Freund namens Scott. Bevor sie mit Scott aber den nächsten Schritt gehen will, will sie Matt unbedingt endlich treffen, um sicher zu gehen, dass er nicht doch der Richtige für sie ist. Nev und Max forschen nach Matts Geheimnis und stoßen auf verheimlichte Fotos und sexistische Rapsongs von Matt im Netz. Sie können ihn zu einem Treffen überreden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Yaniv Schulman (Himself) Max Joseph (Himself) Originaltitel: Catfish: The TV Series Altersempfehlung: ab 16