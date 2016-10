MTV 18:10 bis 19:00 Dokusoap Catfish: the TV Show Sunny & Jamison USA 2012 Merken Nev und Max helfen Sunny, einer 21-jährigen Krankenpflege-Studentin aus Arkansas, ihren Traummann namens Jamison zu treffen, mit dem sie seit 8 Monaten eine virtuelle Beziehung auf Facebook führt. Jamison ist angeblich Model und hat seine drei Schwestern bei einem Autounfall verloren. Er studiert online Anästhesie und arbeitet nebenbei noch beim Fernsehen. Nev und Max decken Widersprüche in Jamisons Behauptungen auf, können ihn aber zu einem Treffen mit Sunny überreden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Yaniv Schulman (Himself) Max Joseph (Himself) Originaltitel: Catfish: The TV Series Altersempfehlung: ab 16