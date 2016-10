Niederlande 1 10:30 bis 11:20 Sonstiges VPRO Vrije Geluiden Mahan Esfahani, Tini Thomsen, Vadim Repin NL 2016 HDTV Merken Melchior Huurdeman ontvangt de Iraanse klavecinist Mahan Esfahani, de Duitse saxofoniste Tini Thomsen en Russische meesterviolist Vadim Repin in het Amsterdamse Bimhuis. De Iraniër Mahan Esfahani wordt omschreven als een 'spannende klavecinist'. Afgelopen augustus bracht hij zijn uitvoering van Bachs Goldbergvariaties op cd uit. Melchior Huurdeman spreekt hem over de liefde voor zijn instrument, zijn liefde voor Bach en zijn uitvoering van de Goldbergvariaties. Tini Thomsen is een grootmeester op de baritonsaxofoon. De van oorsprong Duitse muzikante speelt in talloze groepen in Nederland en ver daarbuiten, maar is ook de powervrouw van haar eigen groep MaxSax. Meesterviolist Vadim Repin won in 1989 op 17 jarige leeftijd de Koningin Elisabethwedstrijd in Brussel. Sindsdien heeft hij over de hele wereld met de grootste dirigenten en orkesten opgetreden. Hij werd door (alt)violist en dirigent Sir Yehudi Menuhin betiteld als 'de meest volmaakte violist die ik ooit gehoord heb'. In Google-Kalender eintragen Moderation: Melchior Huurdeman Originaltitel: VPRO Vrije geluiden Regie: Odette Toeset