OKTO 09:00 bis 09:30 Magazin conscious.tv Merken Reginald A. Ray ist spiritueller Lehrer in der Tradition Chögyam Trungpas und Leiter der Dharma Ocean Foundation. Er ist Autor des Buchs "Die Intelligenz des Körpers" (Buddhistisch inspirierte Körperarbeit als Schlüssel zur Heilung und Selbstverwirklichung). Reginald A. Ray sagt: "Erwacht sein, erleuchtet sein heißt, voll und ganz verkörpert zu sein. Vollständig verkörpert zu sein bedeutet, eins damit zu sein, wer wir sind, in jeder Hinsicht, unser physisches Sein, unsere Emotionen und die Gesamtheit unserer karmischen Situation eingeschlossen". In diesem Interview spricht er über sein Leben und seine Erfahrungen. In Google-Kalender eintragen

