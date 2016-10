Disney Channel 14:30 bis 14:55 Jugendserie Meine Schwester Charlie Folge: 83 Traumziel Hawaii USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Als Teddy erfährt, dass die Cheerleader an ihrer Schule eine große Reise unternehmen, bewirbt sie sich als Teammitglied. PJ bleibt wegen einer Wette mit Gabe in einer Babyschaukel stecken. Bob streitet sich mit der Direktorin von Charlies Kindergarten um die dortige Kleiderordnung für die Eltern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bradley Steven Perry (Gabriel Duncan) Bridgit Mendler (Teddy Duncan) Eric Allan Kramer (Bob Duncan) Jason Dolley (PJ Duncan) Leigh Allyn Baker (Amy Duncan) Mia Talerico (Charlie Duncan) Logan Moreau (Toby Duncan) Originaltitel: Good Luck Charlie Regie: Bob Koherr Drehbuch: Drew Vaupen, Phil Baker Musik: Tim P., Stephen Phillips