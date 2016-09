Disney Channel 14:20 bis 14:50 Jugendserie Meine Schwester Charlie Harte Jungs und kleine Kerle USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Amy versucht Charlie dazu zu bringen, ihren neuen Bruder Toby zu mögen und schenkt ihr eine Puppe, um die sich die Kleine kümmern soll, während sich Amy um Toby kümmert. Gabe und sein Freund Logan verbringen eine Nacht bei PJ in dessen Wohnung, um den Pflichten zu Hause zu entgehen. Aber in seiner eigenen Wohnung hat PJ auch Regeln aufgestellt, die die Jungs befolgen müssen. Bob gibt Spencer Ratschläge, wie man Ärger mit Frauen umgeht. Aber Amy und Teddy bekommen Wind davon... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Bridgit Mendler (Teddy Duncan) Bradley Steven Perry (Gabe Duncan) Mia Talerico (Charlie Duncan) Leigh-Allyn Baker (Amy Duncan) Jason Dolley (PJ Duncan) Eric Allan Kramer (Bob Duncan) Patrick Cox (Sam) Originaltitel: Good Luck Charlie Regie: Bob Koherr Drehbuch: Drew Vaupen, Phil Baker Musik: Tim P., Stephen Phillips