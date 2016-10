Schweiz 2 02:50 bis 03:30 Serien Code Black Herzalarm USA 2015 Dolby Digital HDTV Merken Ein Sturm tobt über Los Angeles und sorgt in der Notaufnahme des Angels Memorial Hospital einmal mehr für den Code Black. Besonders Christa ist gefordert, denn sie hat an diesem Tag Herzdienst und muss für alle Notfälle im Spital auf Abruf sein. Nach den paar Drinks mit Neal am Vorabend ist sie aber ganz schön verkatert. Ein junges Paar wird nach einem Segelunfall vollkommen unterkühlt eingeliefert. Während die Frau bald wohlauf ist, geht es dem Mann rasant schlechter - er braucht eine Operation. Leanne legt sich deswegen mit Cole an. Doch statt sich mit ihr zu streiten, flirtet dieser ziemlich unverhohlen mit Leanne. Malaya versucht derweil mit Angus' Hilfe, für Carla einen Knochenmarkspender zu finden, allerdings ohne Carlas Wissen. Und Mario behandelt einen HIV-positiven Patienten, der ihm in kürzester Zeit ans Herz wächst. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Marcia Gay Harden (Dr. Leanne Rorish) Luis Guzmán (Jesse Sallander) Raza Jaffrey (Dr. Neal Hudson) Bonnie Somerville (Christa Lorenson) Melanie Chandra (Malaya Pineda) Cress Williams (Cole Guthrie) Benjamin Hollingsworth (Mario Savetti) Originaltitel: Code Black Regie: Alex Zakrzewski Drehbuch: David Marshall Grant Kamera: Spencer Combs Musik: Clinton Shorter Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 368 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 168 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 98 Min. The Dark Knight

Actionfilm

ProSieben 01:35 bis 04:05

Seit 93 Min.