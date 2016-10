ONE 06:45 bis 08:15 Komödie Zwei übern Berg D 2011 2016-10-19 12:30 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Alfons Keilinger, leichtlebiger und äußerst charmanter Chef von Betten Keilinger, kann sich stets auf die Loyalität seiner Sekretärin, der alleinstehenden Hannah Zorn, verlassen: Unermüdlich, kreativ, selbstlos ist sie seit vielen Jahren an seiner Seite. Als er sich in die Jungdesignerin Jette verliebt, bittet er Hannah als seine rechte Hand, sich um seine vernachlässigte Ehefrau zu kümmern. Hannah, selbst nicht unfrei gegenüber Alfons' Charme, gerät in einen aufreibenden Beziehungsstrudel - und nicht nur sie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gisela Schneeberger (Hannah Zorn) Günther Maria Halmer (Alfons Keilinger) Rita Russek (Margot Keilinger) Ulrich Noethen (Paul) Elena Uhlig (Jette) Ricardo Angelini (Hussein) Lena Baader (Maren Zorn) Originaltitel: Zwei übern Berg Regie: Torsten C. Fischer Drehbuch: Sathyan Ramesh Kamera: Theo Bierkens Musik: Stephan Massimo Altersempfehlung: ab 6

