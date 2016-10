WDR 00:10 bis 01:00 Reportage die story Harte Jungs D 2016 Stereo HDTV Live TV Merken Diese jungen Männer treffen sich jeden Montag um sechs. Wer mehr als einmal unentschuldigt fehlt, geht in den Knast - keine Gnade. Sie sind zwischen 17 und 22 Jahre alt und sitzen hier auf richterliche Anordnung. Sie haben brutal zugeschlagen und andere schwer verletzt - auch mit Tritten gegen den Kopf. Die meisten von ihnen sind Mehrfach-Täter. Ihre letzte Chance, einer Haftstrafe zu entgehen, ist dieses "Anti-Aggressivitäts-Training". Anfangs ist das auch ihr einziges Motiv, hier zu erscheinen. Sie haben jede Menge Ausreden, warum sie nicht anders konnten, und dass alles nicht so schlimm gewesen sei. Schuld war im Zweifel der Alkohol. Und nichts scheint ihnen unangenehmer, als sich mit sich selbst und ihrer Tat auseinanderzusetzen. Aber nach und nach wird die Gruppe zum Spiegel, denn sie alle sind Experten im Aufspüren der Schwächen des anderen. Dieser schmerzhafte Prozess dauert fast ein Jahr: Hochemotionale Gruppensitzungen, gezielte Provokationen, Konfrontation mit den Verletzungen von Gewaltopfern, Grenzerfahrungen in schwindelnder Höhe und Abstürze in die eigene, oft verletzte Seele - dieser Film ist reines Psychodrama. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: die story Regie: Uli Kick