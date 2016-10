KI.KA 16:35 bis 16:45 Trickserie Das Green Team Schuppentiere in Gefahr F 2011 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Schuppentiere in Gefahr: Die Schuppentiere leben gefährlich. In Indonesien kommt das Green Team zufällig Wilderern auf die Spur, die diese Tiere jagen und an eine Schmugglerbande verkaufen. Bisher war es der Polizei nicht möglich, die Hintermänner zu identifizieren und somit den Schuppentier-Schmuggel zu unterbinden. Beim Versuch, den Wilderern bis zum Drahtzieher dieser Verbrechen zu verfolgen werde Claire, Julian und Thomas selbst gefangen. Nur Wifi ist noch auf freiem Fuß. Kann das kleine Frettchen das Leben seiner Freunde retten? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Green Squad Regie: Christophe Pittet, Heath Kenny Drehbuch: Stéphane Melchior-Durand, Thierry Gaudin, Catherine Leroux, Eric Rondeaux, Frédéric Martin, Peter Sa Musik: Mehdi Elmorabit, Marc Tomasi