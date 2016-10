KI.KA 20:45 bis 21:00 Comedyserie Livespiel Lenni gegen die Liebe / Lenni gegen das Schlussmachen N 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Lenni gegen die Liebe: Die heutige Folge ist nichts für schwache Nerven. Schmolke und Klawinski kommentieren live aus der Schulbibliothek, in der Lenni seiner angebeteten Sarah die alles entscheidende Frage stellen möchte: "Willst du mit mir zusammen sein?". Eigentlich eine ganz einfache Aufgabe, würde nicht bei der falschen taktischen Vorgehensweise eine vorzeitige Niederlage drohen. Aber welche Strategie ist die richtige? Der klassische Liebesbrief, eine E-Mail, oder sollte Lenni lieber den Klassenstreber als Boten einsetzen? Lenni gegen das Schlussmachen: Lenni ist fest entschlossen, die Strafbank zu verlassen, auf die er sich im letzten Spiel selbst manövriert hat. Seine Liebes-E-Mail an Sarah war aus Versehen an die falsche Adresse gegangen und er war plötzlich mit Selma zusammen. Nun muss Lenni seine Beziehung mit Selma beenden, obwohl die deutlich zu erkennen gibt, dass sie nicht so schnell aufgeben wird. Bringt Lenni dennoch die unangenehme Wahrheit über die Lippen? Kann er mit diesem zarten Mädchen das nötige harte Gespräch führen? Ein Spiel, das auch die beiden Kommentatoren Schmolke und Klawinski emotional mitnimmt! In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Martin Lund (Kommentator Schmolke) Asbjørn Myhre (Kommentator Klawinski) Alva Ler Nilsen (Sarah) Jonas Tidemann (Lenni) Originaltitel: Kampen Regie: Martin Lund Drehbuch: Espen Aukan, Martin Lund, Jan Trygve Røyneland, Thorkild Schrumpf Musik: Morten Halfstad Forsberg, Audun Gjelsvik Magnæs