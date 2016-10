ZDF neo 19:30 bis 20:15 Krimiserie Monk Mr. Monk im Flugzeug USA 2002 Stereo 16:9 HDTV Merken Weil Sharona ihre Tante besuchen will, muss Monk das Unerhörte tun: Er steigt mit ins Flugzeug, wo er die Crew auch gleich in den Wahnsinn treibt - bis er einen Mord zu entdecken glaubt. Überzeugt, dass der Franzose neben ihm vor dem Abflug seine Frau ermordet und durch seine Geliebte ersetzt hat, überredet Monk Lt. Disher am Telefon, den Flughafen nach einer Leiche durchsuchen zu lassen. Und dann geschieht ein weiterer Mord, dieses Mal an Bord. In dieser Episode gibt es ein Wiedersehen mit den Gaststars Brooke Adams ("In der Glut des Südens", "Die Körperfresser kommen"), die im Laufe der Jahre insgesamt fünf Mal bei "Monk" eine Gastrolle spielte, und Tim Daly ("Überflieger", "Private Practice"), der sich zu Sharonas Entzücken hier einfach selbst spielen darf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tony Shalhoub (Adrian Monk) Ted Levine (Captain Leland Stottlemeyer) Jason Gray-Stanford (Lt. Randall Disher) Bitty Schram (Sharona Fleming) Stanley Kamel (Dr. Charles Kroger) Brooke Adams (Leigh) Tim Daly (Tim Daly) Originaltitel: Monk Regie: Rob Thompson Drehbuch: David M. Stern Kamera: Jim Westenbrink Musik: Jeff Beal Altersempfehlung: ab 6