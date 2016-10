ZDF neo 17:20 bis 18:00 Krimiserie Monk Mr. Monk macht Urlaub USA 2002 Stereo 16:9 HDTV Merken Monk, Sharona und Benjy machen Urlaub. Was mit Monk an sich schon nicht einfach ist, wird vollends kompliziert, als Benjy im Hotel einen Mord beobachtet. Doch es gibt keine Leiche. Außerdem ist der Tatort noch sauberer als Monks Küche, so dass Benjy niemand glaubt. Monk hat nicht viel Zeit, um den mysteriösen Mordfall aufzuklären und Benjys Aussage zu bestätigen. Und das ohne Sharona, die lieber mit einem attraktiven Gast beim Tennis flirtet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tony Shalhoub (Adrian Monk) Bitty Schram (Sharona Fleming) Jason Gray-Stanford (Lt. Randall Disher) Ted Levine (Captain Leland Stottlemeyer) Polly Draper (Rita Bronwyn) Max Morrow (Benjy Fleming) Barry Flatman (John Fenimore) Originaltitel: Monk Regie: Kevin Inch Drehbuch: Hy Conrad Kamera: Jim Westenbrink Musik: Jeff Beal Altersempfehlung: ab 12