RTS Un 09:20 bis 10:30 Sonstiges Tant qu'on a la santé F 1966 Merken Après que sa fiancée ait rompu leur fiançailles suite à un malentendu, Pierre se fait conseiller par son docteur de partir en voyage afin de récupérer. Il part à la campagne pour faire du camping sauvage mais il est rapidement sommé par un gendarme de rejoindre un camping communautaire. Pierre voulait justement éviter cela pour avoir le plus de tranquillité possible... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Pierre Etaix (Pierre) Originaltitel: As Long As You're Healthy Regie: Pierre Etaix Drehbuch: Pierre Etaix, Jean-Claude Carrière Musik: Jean Paillaud, Luce Klein, René Giner Altersempfehlung: ab 6