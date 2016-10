RTS Deux 20:55 bis 22:50 SciFi-Film Le labyrinthe USA 2014 D'après le roman de: James Dashner Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Quand Thomas reprend connaissance, il est pris au piège avec un groupe d'autres garçons dans un labyrinthe géant dont le plan est modifié chaque nuit. Il n'a plus aucun souvenir du monde extérieur, à part d'étranges rêves à propos d'une mystérieuse organisation appelée W.C.K.D. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dylan O'Brien (Thomas) Aml Ameen (Alby) Ki Hong Lee (Minho) Blake Cooper (Chuck) Thomas Brodie-Sangster (Newt) Will Poulter (Gally) Dexter Darden (Frypan) Originaltitel: The Maze Runner Regie: Wes Ball Drehbuch: Noah Oppenheim, Grant Pierce Myers, T.S. Nowlin Musik: John Paesano Altersempfehlung: ab 12