RTS Deux 21:05 bis 22:25 Sonstiges Deux jours avec mon père CH 2014 Stereo Untertitel Merken Michel, ingénieur de 40 ans, est stressé. Il court d'un rendez-vous à l'autre et consomme sa vie sans plus même s'en rappeler le goût. Mais quand son père Robert, refusant de mourir à l'hôpital, s'échappe par le balcon et s'enfuit en montagne, Michel est forcé de se lancer à sa poursuite. Ce qui se noue ensuite entre le père et le fils, seuls au milieu des lapiaz, c'est l'histoire d'une découverte, d'un émerveillement. Car, pour Michel, coupé soudain de ses obligations ordinaires, le temps se met à couler autrement. Il redécouvre la joie de regarder, d'écouter, de sentir, de rêver - simplement être là. Etre vivant. Etre encore vivant. Avec Robert, Michel apprend l'air qu'on respire, les nuages qui passent, le bois à couper, les bonnes nuits, les moins bonnes, le café du matin. Il apprend aussi à aimer - in extremis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jean-Pierre Gos (Robert) Stefan A. Kollmuss (Michel) Bapiste Gillieron (Rodger) Dominique Bourquin (Martine) Isabelle Caillat (Marie) Nathalie Sandoz-Eynard (Laurence) Frank Semelet (L'infirmier) Originaltitel: Deux jours avec mon père Regie: Anne Gonthier Drehbuch: Anne Gonthier