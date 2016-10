RTS Deux 16:00 bis 17:20 Sonstiges Loulou, l'incroyable secret B, F, H 2013 Merken Loulou est un loup. Tom est un lapin. Etonnamment, Loulou et Tom sont inséparables depuis leur tendre enfance. Aujourd'hui adolescents, ils se la coulent douce au Pays des Lapins. Mais Loulou qui se croyait orphelin apprend d'une bohémienne que sa mère est vivante. Les deux amis partent alors à sa recherche dans la principauté de Wolfenberg, le Pays des Loups. Ils arrivent en plein Festival de Carne, rendez-vous annuel des plus grands carnassiers du monde. L'amitié de Loulou et Tom survivra-t-elle dans ce pays où les herbivores finissent esclaves ou au menu du jour? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Loulou, l'incroyable secret Regie: Eric Omond Drehbuch: Grégoire Solotareff, Jean-Luc Fromental, Emmanuel Solotareff Musik: Laurent Perez