RTS Deux 22:20 bis 23:20 Sonstiges Pin-Up, la revanche d'un sex-symbol F 2016 Stereo Ce documentaire propose de découvrir ce qui se joue derrière les images de papier glacé de cette icône populaire érotique du XXème siècle. En archives et à travers les interviews d'auteures et pin-ups modernes, ce film interroge l'histoire d'un corps féminin idéalisé, inventé par les hommes puis réinvesti par les femmes. Et si la pin-up était devenue une icône féministe ? Originaltitel: Pin-Up, la revanche d'un sex-symbol