Les années Obama La guerre à reculons GB, F, USA 2016 Ce documentaire revient sur le parcours hors norme du Président Obama. Premier Afro-américain à accéder à la charge suprême aux États-Unis, Barack Obama a soulevé une vague d?enthousiasme à travers le monde à son arrivée à la Maison-Blanche, comme aucun président américain avant lui. En s?appuyant sur un entretien exclusif, cette série documentaire fait revivre les moments historiques des deux mandats de Barack Obama, selon la méthode rigoureuse du documentariste Brian Lapping (Yougoslavie, suicide d?une nation européenne). Un travail qui s?inscrit dans la durée, questionne les liens entre l?action politique et l?actualité brûlante, et offre une immersion dans les coulisses de la Maison-Blanche, à travers des interviews de personnages-clés et des images d?archives revisitées. Commentaire dit par Juliette Binoche. Schauspieler: Hillary Clinton (Herself) William Hague (Himself) John Kerry (Himself) Barack Obama (Himself) Ben Rhodes (Himself) Frank Sesno (Narrator (U.S. Broadcast)) Javad Zarif (Himself) Originaltitel: Inside Obama's White House Regie: Paul Mitchell, Sarah Wallis, Delphine Jaudeau, Mick Gold