RTS Deux 15:20 bis 16:25 Sonstiges Un été meurtrier GB 2013 Untertitel Merken Deux femmes, Serena Gorringe et Poppy Carlisle, accusées du meurtre de leur professeur alors qu'elles n'étaient qu'adolescentes, se retrouvent, dix-sept ans plus tard, confrontées à leur sombre histoire commune... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jodhi May (Poppy) Lorraine Burroughs (Serena) Holli Dempsey (Young Poppy) Georgina Campbell (Young Serena) Martin Compston (Marcus) Bryan Dick (Al) Doña Croll (Rachel) Originaltitel: Ice Cream Girls Regie: Dan Zeff Drehbuch: Kate Brooke