RTS Deux 21:00 bis 22:55 Sonstiges Générations! Pour cette ultime émission de la saison, cinq nouveaux invités viennent défendre les couleurs de leur génération aux côtés des chefs d'équipe. Les duos à l'affiche ce soir : Bernard Pichon et La Castou, Maria Mettral et Alain Rebetez, Jean-Luc Barbezat et Thierry Meury, Khany Hamdaoui et Sonia Grimm ainsi que Marie-Eve Musy et Charles Nouveau. Vous avez surfé sur la vague californienne avec les Beach Boys dans les années 60, dévalé les pistes comme Roland Collombin dans les années 70 ou eu Lorie pour meilleure amie en 2001 : ravivez vos souvenirs sur le plateau de Générations ! Une compétition déjantée pour revivre les événements qui ont marqué leur époque, d'Annie Cordy à MC Solaar, de Mission Impossible à Coucou c'est nous? Sans oublier les désormais traditionnels et improbables déguisements, à l'image de Thierry Meury en Coluche. Gäste: Bernard Pichon, Maria Mettral, Jean-Luc Barbezat, Khany Hamdaoui, M.-Eve Musy Originaltitel: Générations!