RTS Deux 15:55 bis 16:40 Sonstiges Once Upon a Time La soeur parfaite USA 2014 Merken Les pouvoirs d'Emma sont devenus incontrôlables et seul Gold lui offre un moyen de l'aider en lui proposant de lui retirer sa magie. Robin se propose d'aider Regina à trouver l'auteur du livre de contes. Quand elle apprend qu'Emma va abandonner sa magie, Regina refuse de laisser faire, tout comme Elsa. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ginnifer Goodwin (Mary Margaret Blanchard) Jennifer Morrison (Emma Swan) Lana Parrilla (Regina Mills) Josh Dallas (David Nolan) Emilie de Ravin (Belle French) Colin O'Donoghue (Killian Jones) Jared Gilmore (Henry Mills) Originaltitel: Once Upon a Time Regie: Eagle Egilsson, Ralph Hemecker Drehbuch: David H. Goodman, Jerome Schwartz Musik: Mark Isham