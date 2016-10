Sport1+ 19:25 bis 21:45 Wintersport Eishockey Live - Champions Hockey League Eisbären Berlin - EV Zug, Runde der letzten 32, Hinspiel Live Merken Die Eishockey-Königsklasse live auf SPORT1: Mit der K.o.-Runde geht die Champions Hockey League (CHL) mit den 32 Teams, die die Gruppenphase überstanden haben, in die entscheidende Phase. Von den ursprünglich sechs DEL-Mannschaften sind mit dem EHC Red Bull München, den Eisbären Berlin und den Grizzlys Wolfsburg immerhin noch drei Klubs vertreten. In der Runde der letzten 32 bekommen es die Eisbären Berlin mit EV Zug zu tun, im Hinspiel gilt es für das deutsche Team vor eigenem Publikum den Grundstein fürs Weiterkommen zu legen. In Google-Kalender eintragen