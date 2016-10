RTL NITRO 04:45 bis 05:30 SciFi-Serie Buck Rogers Die Kristalle USA 1981 Merken Antriebslos treibt die Searcher im Weltraum. Buck, Hawk und Wilma müssen unbedingt Terbidium-Kristalle für die Reaktoren des Schiffes finden. Der Schürftrupp sucht die seltenen Mineralien auf dem unbewohnten Planeten Phibocetes. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Gil Gerard (Captain William "Buck" Rogers) Erin Gray (Pilotin Wilma Deering) Thom Christopher (Hawk) Jay Garner (Admiral Asimov) Wilfrid Hyde-White (Dr. Goodfellow) Amanda Wyss (Laura) Felix Silla (Twiki) Originaltitel: Buck Rogers in the 25th Century Regie: John Patterson Drehbuch: Bob Mitchell, Esther Mitchell