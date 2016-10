RTL NITRO 04:40 bis 05:25 SciFi-Serie Buck Rogers Angriff der Saurier USA 1979 Live TV Merken An Bord der Searcher befindet sich eine Gruppe von Aliens, die Saurier. Sie haben sich als Humanoide getarnt und täuschen nun vor, Freundschaft mit den Menschen schließen zu wollen. Allerdings planen sie eigentlich, die Searcher in einen intergalaktischen Krieg einzubinden. Buck erholt sich gerade von einer starken Grippe und erkennt die wahren Absichten der Saurier. Jedoch glaubt ihm keiner, weil alle denken, er habe Wahnvorstellungen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Gil Gerard (Capt. William 'Buck' Rogers) Erin Gray (Colonel Wilma Deering) Tim O'Connor (Dr. Elias Huer) Felix Silla (Twiki) Linden Chiles (Botschafter Cabot) Vernon Weddle (Dr. Moray) Kim Hamilton (Krankenschwester Paulton) Originaltitel: Buck Rogers in the 25th Century Regie: Barry Crane Drehbuch: Francis Moss Musik: Herbert D. Woods