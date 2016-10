Rhein-Neckar 00:30 bis 01:40 Diskussion Zur Sache Das Top-Thema der Woche in der Studiodiskussion Merken Neuer Dünger für die BUGA 23 -Gartenschaupläne in Mannheim jetzt ohne Konfliktstoff? 1. Claudius Kranz, Stv. CDU-Fraktionsvorsitzender MA 2. Felicitas Kubala, Bürgermeisterin Mannhem (Grüne) 3. Stephan Lenzen, Landschaftsarchitekt, Bonn 4. Michael Schnellbach, Geschäftsführer Bundesgartenschau MA 23 gGmbH 5. Roland Weiß, Stadtrat ML/ Umweltforum MA GL: Bert Siegelmann In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Zur Sache

