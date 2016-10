RTL TVI 23:05 bis 23:55 Sonstiges The Killing Dix-sept USA 2013 Stereo Merken Le dessin d'Adrian conduit Linden sur un charnier humain où la police trouve 17 corps au total. Toutes sont des jeunes filles âgées, pour la plupart, d'à peine 13 ans. Linden accepte d'endosser à nouveau son rôle de détective, ainsi que celui d'identifier les corps. Le coroner indique qu'il est probable que les victimes aient péri de la même façon qu'Ashley Kwan. Il confirme que les jeunes filles ont été tuées il y a plusieurs années, sur une courte période. Tandis que Kwan a été détenue plusieurs jours avant d'être assassinée, Holder se met à rechercher la disparue Kallie Leeds. Bullet, méfiante, le met sur les traces de Goldie. Pendant ce temps, en prison, Ray Seward s'est ouvert les veines avec une lame de rasoir... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mireille Enos (Sarah Linden) Joel Kinnaman (Stephen Holder) Elias Koteas (James Skinner) Hugh Dillon (Francis Becker) Amy Seimetz (Danielle Lutz) Bex Taylor-Klaus (Bullet) Max Fowler (Twitch) Originaltitel: The Killing Regie: Kari Skogland Drehbuch: Eliza Clark, Veena Sud, Søren Sveistrup Musik: Frans Bak