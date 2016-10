RTL TVI 20:35 bis 21:25 Actionserie Chicago Police Department L'heure de l'Interrogation USA 2015 Stereo Merken Un professeur de collège respecté est appréhendé avec un sac de voyage contenant 10 kilos d'héroïne en partance pour le Canada. Ce dernier clame son innocence, et prétend ne rien savoir à propos de ce chargement. Voight décide de ne pas mettre la pression sur ce suspect improbable, tandis qu'Olinksy et Antonio tentent de savoir qui se cache réellement derrière ce trafic de drogue. Au District, Roman exprime son souhait de devenir formateur de terrain pour Platt et Mouse, qui installent Halstead comme agent de sécurité, pendant ses congés, auprès de la charmante propriétaire de la clinique de Marijuana Médical... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Beghe (Hank Voight) Jon Seda (Antonio Dawson) Sophia Bush (Erin Lindsay) Jesse Lee Soffer (Jay Halstead) Patrick John Flueger (Adam Ruzek) Marina Squerciati (Kim Burgess) Laroyce Hawkins (Kevin Atwater) Originaltitel: Chicago P.D. Regie: Nick Gomez Drehbuch: Timothy J. Sexton Musik: Atli Örvarsson