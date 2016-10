RTL TVI 14:00 bis 15:35 Sonstiges La dernière noce USA 2010 Stereo Merken La jeune et jolie Lindsay se marie au riche playboy Trevor Forrest à Hawaï. Ils sont jeunes, beaux et ont de nombreux projets. Durant le mariage, la meilleure amie de Lindsay et une demoiselle d'honneur filment la cérémonie afin d'offrir la video aux jeunes mariés. Quelques jours plus tard, Lindsay et Trevor embarquent à bord d'un paquebot de luxe qui les mènera en lune de miel à Tahiti. A bord, ils font, chacun de leur côté, la connaissance de plusieurs personnes : Lindsay se lie d'amitié avec Kim tandis que Trevor se lie d'amitié avec trois jeunes hongrois, Ben, Luka et Max au détriment de sa jeune épouse qu'il délaisse. Très rapidement, les disputes s'enchaînent. Un lendemain de fête, Lindsay est retrouvée amorphe dans un couloir situé à l'autre bout du navire, tandis que Trevor demeure introuvable. Après plusieurs heures de recherches, il faut se rendre à l'évidence, on ne retrouve aucune trace du jeune homme sur le bateau. L'hypothèse qu'il soit passé par-dessus bord est envisagée. Mais s'agit-il d'un accident ou d'un meurtre ?... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Summer Glau (Lindsey Ross Forrest) Chris Carmack (Trevor Forrest) Zoe McLellan (Gwen Merced) Erik Palladino (Sherrick) Mark Harelik (Ship Captain) Emily Baldoni (Kim) Adam Tsekhman (Ben) Originaltitel: Deadly Honeymoon Regie: Paul Shapiro Drehbuch: Ron McGee Musik: Joseph Conlan