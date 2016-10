RTL TVI 14:00 bis 15:35 Sonstiges Piège en haute-couture CDN 2010 Stereo Merken Sophie Fyne est dynamique et engagée dans deux actions qui lui tiennent à coeur : l'écologie et la cause des femmes. Elle parcourt le monde pour faire connaître sa nouvelle collection de vêtements et en profite pour véhiculer ses valeurs. A l'aube d'ouvrir son premier magasin, Sophie tombe sur le corps inanimé d'une de ses employées. Ses messages idéalistes semblent gêner certaines personnes. La jeune femme comprend rapidement qu'elle doit trouver d'où provient la menace, si elle veut rester en vie et protéger sa fille... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeri Ryan (Sophie Fyne) Anthony Lemke (Adam Fyne) Bruno Verdoni (Agent Fincher) Tiera Skovbye (Spencer Fyne) Xiao Sun (Jasmyre) Sean Tucker (Agent Marks) Frank Schorpion (Cassadrian) Originaltitel: Dead Lines Regie: Louis Bélanger Drehbuch: Jennifer Saxon Musik: James Gelfand, Louise Tremblay