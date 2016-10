RTL TVI 12:35 bis 13:00 Sonstiges Pour ou contre Spécial I LIKE BELGIUM... Stereo Merken Pour ou contre "Spécial I LIKE BELGIUM...'' Pour cette semaine spéciale I LIKE BELGIUM, Charlotte Baut et ses invités débattront sur les idées reçues qui caractérisent les belges. Nos concitoyens sont-ils aussi heureux qu'on le dit? Sont-ils carrément des bêtes de sexe? La population belge préfère-t-elle aujourd'hui le vin à la bière - Quelques clichés que nous aborderons en DIRECT... Pour ou Contre I LIKE BELGIUM Belgium, toute la semaine, du lundi 10/10 au vendredi 14/10/2016 à 12h35 sur RTL TVI. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pour ou contre