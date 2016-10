RTL TVI 20:20 bis 21:10 Sonstiges NCIS: Los Angeles Tromperie USA 2015 Stereo Merken Lorsqu'un homme est tué dans un accident de voiture, l'équipe, qui se rend sur place, trouve dans le véhicule des éléments qui lui font penser que la victime pourrait avoir des liens avec l'état islamique. Aussitôt, Kensi et Deeks décident d'aller interroger la femme de l'homme, pendant que Callen et Sam vont regarder de plus près son véhicule. Sa femme leur dit que son mari n'avait aucun lien avec ISIS, mais qu'il sortait toutes les nuits depuis quelque temps. Sam et Callen retrouvent trois téléphones dans la voiture, et Eric apprend que l'homme travaillait pour le service de taxis Uber. En fouillant dans ses fichiers, les policiers tombent sur l'un de ses clients d'origine irakienne. Ils se rendent chez lui, et apprennent que sa fille a disparu. Elle a suivi un homme qui lui promettait un job de mannequin, et puis plus rien. Les enquêteurs pensent être sur la piste d'enlèvements de jeunes filles destinées au harem de l'état islamique. Ils se lancent à leur recherche... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (G. Callen) LL Cool J (Sam Hanna) Daniela Ruah (Kensi Blye) Eric Christian Olsen (Marty Deeks) Barrett Foa (Eric Beale) Renée Felice Smith (Nell Jones) Miguel Ferrer (Owen Granger) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: Dennis Smith Drehbuch: Jordana Lewis Musik: Jay Ferguson Altersempfehlung: ab 12