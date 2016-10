RTL TVI 16:30 bis 17:40 Sonstiges Les reines du shopping Isabelle Stereo Merken 5 femmes, âgées de 18 à 70 ans, qui aiment le shopping et prêtent la plus grande attention à leur look, se lancent dans la première compétition de shopping de France, sous le regard expert de Cristina Cordula, conseillère en stylisme ! Jessica, Julie, Isabelle, Malika et Elise devront trouver cette semaine la tenue idéale pour le thème " trouver le look idéal qui va avec vos bijoux " avec un budget de 500 euros et pas un centime de plus ! Isabelle, 54 ans, se lancera pour la première fois à l'assaut des boutiques parisiennes. Aimant paraître sexy, notre doyenne venue de La Ciotat, au caractère joyeux et bien tranché, sera enchantée par sa journée shopping. Son dynamisme amusera beaucoup le showroom mais la réserve sera de mise quant à ses essayages... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cristina Cordula Originaltitel: Les reines du shopping