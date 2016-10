RTL TVI 14:00 bis 15:35 Sonstiges Bébé cloné USA 2001 Stereo Merken Linda Sanclair, reporter, fait une découverte sensationnelle ! Elle est sur le point de couvrir la naissance du premier bébé cloné ! Mais l'incompréhension et les craintes suscitées par cette naissance particulière, mettent en péril l'existence même de cet enfant. Le docteur Amanda Gordon, qui a encadré tout ce projet scientifique, court également un grand danger... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bridget Fonda (Linda Sanclair) Mary Beth Hurt (Dr Amanda Gordon) Valerie Mahaffey (Virginia Hytner) Philip Bosco (Dr Ed Walden) Adam LeFevre (Chris Hytner) Originaltitel: No Ordinary Baby Regie: Peter Werner Drehbuch: Richard Kadrey, Richard Kletter Musik: Brian Keane