RTL TVI 23:25 bis 00:10 Sonstiges Legends Paranoïa USA 2014 Stereo Merken Martin est mis en congés obligatoires à la suite de sa confrontation avec le Colonel. Il en profite pour enquêter sur son propre passé, et découvre qu'un contrebandier énigmatique de Houston pourrait disposer des réponses dont il a besoin. Martin se met dans la peau d'un hors-la-loi du Sud très connu, nommé Len Barlow, pour infiltrer une opération de contrebande et se rapprocher ainsi de Kyle Dobson... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sean Bean (Martin Odum) Ali Larter (Crystal McGuire) Morris Chestnut (Tony Rice) Tina Majorino (Maggie Harris) Amber Valletta (Sonya Odum) Mason Cook (Aiden Odum) Steve Harris (Nelson Gates) Originaltitel: Legends Regie: Karen Gaviola Drehbuch: Robert Littell, Howard Gordon Musik: Reinhold Heil

