RTL TVI 20:20 bis 21:40 Sonstiges L'amour est dans le pré Stereo Merken Ce soir dans l'Amour est dans le pré : 397 ! c'est le nombre de lettres que Sandrine Dans distribue aux agriculteurs. Ils les lisent amusés, contrariés, émus... pour choisir les 10 prétendants ou prétendantes qu'ils rencontreront. Qu'ils en aient reçu 15 ou 121, ils ont la même crainte de passer à côté de l'homme ou de la femme de leur vie. Sauf Luc et Jérémy du Luxembourg, qui ne sont pas certains de la trouver dans leur courrier et ont bien du mal à sélectionner les dames qu'ils pourraient rencontrer... Quant à Vincent et Eugène, Sandrine leur a préparé une petite surprise. Et il y a déjà comme du coup de foudre dans l'air ! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie