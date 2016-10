RTL TVI 14:00 bis 15:35 Sonstiges Le reflet de mon âme CDN 2009 Stereo Merken Après le décès brutal de son époux, Shelley Stratton décide de quitter New York pour aller s'installer avec leur fille naturelle Alexis et leur fille adoptive Laurie dans leur maison de vacances, avec l'espoir de prendre un nouveau départ. Alors qu'elle commence à retrouver une vie normale, Laurie a des visions. Elle acquiert bien vite la certitude que quelqu'un l'épie en permanence. Le malaise de la jeune fille va croissant lorsque ses proches prétendent l'avoir vue dans des endroits où elle n'a jamais mis les pieds... Pour comprendre ce qui se passe, Laurie va chercher... et lever le voile sur un lourd secret qui va mettre en péril toute sa famille... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Catherine Hicks (Shelley Stratton) Alexz Johnson (Laurie Stratton / Lia Abbot) Andrew Francis (Jeff Rankin) Emily Hirst (Alexis Stratton) Grace Sherman (Helen Tuttle) Beau Mirchoff (Gordon Lambert) Christopher Gaze (Henry) Originaltitel: Stranger with My Face Regie: Jeff Renfroe Drehbuch: Jamie Pachino, Eric Tuchman Musik: James Jandrisch