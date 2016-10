RTL TVI 22:05 bis 23:00 Sonstiges Damages Le traître USA 2012 Stereo Merken Ellen et Patty se préparent à la prochaine confrontation au tribunal. Patty veut interroger trois témoins rapidement : MacClaren, Simon et Novak. Simon finit par lui raconter toute l'histoire entre Naomi Walling et MacClaren... Entre-temps, Ellen apprend que l'homme, qui avait tenté de la tuer cinq ans auparavant, est de retour en ville. Elle lui tend un piège... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Glenn Close (Patty Hewes) Rose Byrne (Ellen Parsons) Ryan Phillippe (Channing McClaren) Chris Messina (Chris Sanchez) Janet McTeer (Kate Franklin) Debra Monk (Deniece Parsons) Judd Hirsch (Bill Herndon) Originaltitel: Damages Regie: Steve Shill Drehbuch: Hans Tobeason, Todd A. Kessler, Glenn Kessler, Daniel Zelman Musik: James S. Levine