RTL TVI 22:10 bis 23:00 Sonstiges Zoo Des fourmis et des hommes USA 2016 Stereo Merken Une tragédie frappe le seul allié de l'équipe au sein du gouvernement, laissant Jackson et les siens seuls face à une nouvelle attaque de la ville de Genève. Pendant ce temps, Daniela découvre un élément étonnant de la vie du Général Davies ; alors que Jamie, au Canada, tombe sur un détail troublant à propos de Logan... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: James Wolk (Jackson Oz) Kristen Connolly (Jamie Campbell) Nonso Anozie (Abraham Kenyatta) Nora Arnezeder (Chloe Tousignant) Alyssa Diaz (Dariela Marzan) Josh Salatin (Logan) Billy Burke (Mitch Morgan) Originaltitel: Zoo Regie: Steven A. Adelson Drehbuch: Jay Faerber, Rebekah F. Smith Musik: Chris Tilton