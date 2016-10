RTL TVI 19:45 bis 20:40 Sonstiges Vu à la télé Stereo Merken Véritable 'ovni télévisuel', l'émission peut se targuer d'avoir rassemblé en moyenne 482.300 téléspectateurs lors de la . Vu à la télé est le reflet de ce que nous pensons et disons chez nous, dans notre canapé, devant la petite lucarne. Au casting de cette nouvelle saison, on retrouve des anciennes et des nouvelles 'familles', appelées plus communément 'canapés', aux accents et expressions bien de chez nous et issus des 4 coins de la Belgique. Entre fous rires, tristesse et étonnement, "Vu à la télé" propose un panel d'émotions qui ne laisse personne indifférent. Vu à la télé est adapté du format britannique gogglebox, diffusé sur Channel 4 et dont le concept est plutôt simple : dans cette émission, on vous regarde... regarder la télévision. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie