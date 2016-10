RTL TVI 19:45 bis 20:25 Sonstiges I Comme Apportez, pressez et buvez ! Stereo Merken C'est la saison des pommes ! Jacques récolte les siennes et les apporte à la ferme pour les presser... Le temps de vous présenter une émission 100 % fruits ! La profession d'Ingo : chasseur de fruits ! Il parcourt le monde à la recherche des espèces les plus méconnues et les plus goûtues, pour les transformer en jus. Dans ce supermarché, faire les courses n'est plus jamais une corvée ! La preuve - Gemma et sa mère y passent la journée. Dégustations, musiques, figurines... A chaque rayon, ses attractions ! En Normandie, la saison de la pomme, c'est toute l'année ! En compote, en quartiers ou entières, les pommes délivrent saveur et vertus dans des bains et des massages inattendus ! Info ou intox - Quentin Ceuppens a encore frappé ! Ludo se recentre en forêt. Tous les sens en éveil, il communie et médite avec les arbres ! Connecté et reboosté, Ludo enchaîne avec quelques pas de danse parmi les troncs dans une chorégraphie très végétale ! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jacques Van Den Biggelaar Originaltitel: I Comme