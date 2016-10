Niederlande 2 19:20 bis 19:55 Sonstiges De Kennis van Nu Smeltende gletsjers, grote problemen NL 2016 HDTV Merken Wereldwijd smelten de gletsjers in hoog tempo. Het zijn de eerste slachtoffers van de klimaatverandering. Met het wegsmelten van de gletsjers verdwijnen grote watertanks uit de bergen en daarmee de natuurlijke stabiliteit. Een Peruaanse boer klaagt het Duitse energiebedrijf RWE aan omdat hij het bedrijf voor de kosten van de klimaatverandering wil laten opdraaien. Het wetenschapsmagazine De Kennis van Nu toont de gevolgen van de smeltende gletsjers in drie verschillende gebergtes: de Himalaya, de Andes en de Alpen. Elisabeth van Nimwegen gaat mee met de Oostenrijkse Gletschermessdienst, een groep vrijwilligers die jaarlijks de lengte en dikte van gletsjers in de Alpen opmeet. Diederik Jekel bezoekt hydroloog Walter Immerzeel die met drones onderzoek doet naar de waterhuishouding van gletsjers in de Himalaya. Honderden miljoenen mensen zijn namelijk afhankelijk van het smeltwater uit dit gebergte en droogte dreigt. Gletsjers regelen de watervoorziening doordat ze het water vele jaren opslaan. Zonder gletsjers als buffer kan het er ineens heel droog zijn. Voor miljarden mensen in de wereld is dat een enorm probleem. De Peruaanse boer en berggids Saul Luciano Lliuya woont in Huaraz, een plaats met 120.000 inwoners in de Andes, gelegen onder een gletsjer. Het smeltwatermeer onderaan de gletsjer kan elk moment uit zijn voegen breken en Huaraz wegvagen. Als eerste burger in de wereld heeft Saul Luciano Lliuya daarom een rechtszaak aangespannen tegen het Duitse energiebedrijf RWE wegens de schade die dreigt door de CO2-uitstoot van anderen. In Google-Kalender eintragen Moderation: Diederik Jekel, Elisabeth van Nimwegen Originaltitel: De kennis van nu