Niederlande 1 22:25 bis 23:10 Sonstiges Floortje terug naar Syrië NL 2016 HDTV Merken Acht jaar geleden bezocht Floortje Dessing het toen nog vreedzame Syrië voor het programma 3 op Reis. Ze maakte een indrukwekkende reis dwars door het land, langs beroemde plekken als Krak des Chevallers, Damascus en Palmyra. Niets wees er indertijd op dat het land op de rand van een burgeroorlog stond en dat het acht jaar later compleet verwoest zou worden, met tot nu toe meer dan 300.000 doden en meer dan zeven miljoen vluchtelingen. Nu gaat ze terug om dezelfde reis te maken, maar tegen een compleet ander decor. Ze gaat op zoek naar de mensen die ze toen ontmoette, en bezoekt plaatsen waar ze is geweest. Hoe is het dagelijkse leven in de hoofdstad Damascus? Wat is er gebeurd met priester Paolo die in zijn klooster mensen van alle religies welkom heette? En hoe groot is de verwoesting in de eeuwenoude tempelstad Palmyra? En ze ontmoet nieuwe mensen: Syriërs die in het land gebleven zijn om uiteenlopende redenen. Zoals de Syrische fotograaf Omar die jongeren opleidt tot journalist. Hoe ervaart hij deze oorlog die al meer dan vijf jaar voortduurt? Waarom is hij gebleven terwijl anderen vertrokken? En hoe kun je uberhaupt nog een normaal leven leiden in een land waar zoveel is verwoest? In Google-Kalender eintragen Moderation: Floortje Dessing Originaltitel: Floortje terug naar Syrië

