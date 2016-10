Niederlande 1 16:00 bis 17:10 Sonstiges Boer zoekt Vrouw Internationaal NL 2016 HDTV Merken Vijf boeren met zeer uiteenlopende karakters, verschillende landen, totaal andere bedrijven. Met één overeenkomst: alle vijf hunkeren ze naar de liefde. Yvon Jaspers stelt de vijf geëmigreerde Nederlandse boeren voor die via het programma hun hart en hun land hopen te delen met de liefde van hun leven. Yvon reist naar de landen om de boeren te leren kennen, met ze te praten over hun verlangens en gevoelens, maar ook om met eigen ogen te zien wat de boeren in het buitenland hebben opgebouwd en in welke cultuur ze terecht zijn gekomen. De boeren zijn geselecteerd uit ruim honderd aanmeldingen en variëren in leeftijd van begin 20 tot in de 50. De een moet zijn eerste stappen op liefdespad nog zetten, de ander heeft een huwelijk achter de rug. Sommigen zijn samen met hun ouders geëmigreerd, anderen hebben in hun eentje huis en haard verlaten omdat de omstandigheden in het buitenland beter zijn: minder regels, meer ruimte, meer groeimogelijkheden. Ze werken snoeihard, bouwen een nieuw leven op, doen hun best om te integreren en realiseren zich dan dat ze liefde missen. Iemand die er is om samen de dag door te nemen, iemand die hen steunt in goede en slechte tijden. Boer zoekt Vrouw Internationaal wijkt af van de reguliere uitzendingen. De vijf boeren die zich voorstellen aan het publiek worden gedurende de hele reeks gevolgd, er valt niemand af. Ze ontmoeten tien briefschrijfsters tijdens een speeddate in Nederland, gaan op dagdate en vervolgens gaan de drie vrouwen van hun keuze mee naar de boerderij in het buitenland. Hier leren ze elkaar steeds beter kennen. De vrouwen maken kennis met het boerenleven, de omgeving en de cultuur waarin de boer leeft en werkt. Aan het eind van de week maakt de boer z'n keuze: van welke vrouw gaat z'n hart sneller kloppen? Met wie ziet hij een toekomst voor zich? Deze vrouw gaat met de boer mee op citytrip in eigen land. In Google-Kalender eintragen Moderation: Yvon Jaspers Originaltitel: Boer zoekt vrouw internationaal